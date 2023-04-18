Посол США Линн Трейси пришла на заседание Мосгорсуда по рассмотрению жалобы на арест журналиста WSJ Грешковича

Американский посол Линн Трейси посетила здание Мосгорсуда в день рассмотрения жалобы на арест журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, который был уличен в шпионаже. Об этом в своем Telegram-канале пишут РИА Новости.
Трейси также пригласили на заседание комиссии Государственной думы России по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ. Депутаты планируют обсудить ситуацию с исполнением закона об иноагентах, контроль деятельности иностранных организаций на территории страны и биолаборатории США. Заседание пройдет сегодня, 18 апреля.
Ранее МИД КНР призвал Вашингтон объяснить свои военно-биологические исследования на территории других стран. Белый дом обязан предоставлять исчерпывающие разъяснения в соответствии со своими международными обязательствами.