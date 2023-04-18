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Посол США Линн Трейси пришла на заседание Мосгорсуда по рассмотрению жалобы на арест журналиста WSJ Грешковича

Политика
Посол США Линн Трейси пришла на заседание Мосгорсуда по рассмотрению жалобы на арест журналиста WSJ Грешковича

Американский посол Линн Трейси посетила здание Мосгорсуда в день рассмотрения жалобы на арест журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, который был уличен в шпионаже. Об этом в своем Telegram-канале пишут РИА Новости.

Трейси также пригласили на заседание комиссии Государственной думы России по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ. Депутаты планируют обсудить ситуацию с исполнением закона об иноагентах, контроль деятельности иностранных организаций на территории страны и биолаборатории США. Заседание пройдет сегодня, 18 апреля.

Ранее МИД КНР призвал Вашингтон объяснить свои военно-биологические исследования на территории других стран. Белый дом обязан предоставлять исчерпывающие разъяснения в соответствии со своими международными обязательствами.
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