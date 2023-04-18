Евгений Пригожин рассказал о сотрудничестве с участником скандального видео, «дискредитирующего» ЧВК «Вагнер»

В понедельник, 17 апреля, глава «Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов», Герой России Андрей Трошев написал заявление на возбуждение уголовного дела по факту видеозаписи, которая дискредитирует ЧВК «Вагнер». На следующий день, по словам Пригожина, в call-центр «оркестра» поступил звонок от человека, который присутствовал на этих кадрах.