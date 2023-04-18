Евгений Пригожин рассказал о сотрудничестве с участником скандального видео, «дискредитирующего» ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» и предприниматель Евгений Пригожин рассказал, что с «оркестром» связался человек со скандального видео, опубликованного на сайте Gulagu. net. По словам бизнесмена, мужчина намерен содействовать разоблачению представителей ресурса и зарубежных спецслужб.
В понедельник, 17 апреля, глава «Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов», Герой России Андрей Трошев написал заявление на возбуждение уголовного дела по факту видеозаписи, которая дискредитирует ЧВК «Вагнер». На следующий день, по словам Пригожина, в call-центр «оркестра» поступил звонок от человека, который присутствовал на этих кадрах.
«Сегодня утром нам позвонил человек в call-центр ЧВК «Вагнер», один из тех, кто был на этом видео, и сказал о том, что он стоит на крыше 10-этажного дома, хочет покончить с собой. Его убедили в том, что от этого проку будет мало, скажут о том, что это сделали с ним из мести ЧВК «Вагнер», и поэтому будет лучше, если он поговорит с нашими журналистами и поможет нам распутать то преступление, которое совершило Gulagu. net», — отметил предприниматель.
Пригожин добавил, что интервью с этим человеком было размещено на Федеральном агентстве новостей. При этом журналисты издания будут и дальше держать общественность в курсе данного расследования.
«Через какое-то время я сделаю еще одно заявление о том, как это произошло и почему, что нам сейчас известно», — сказал Пригожин в аудиосообщении, которое опубликовала его пресс-служба в Telegram-канале.
При этом основатель «оркестра» подчеркнул, что заявление на возбуждение уголовного дела против этого человека будет отозвано, так как он намерен активно помогать в разоблачении представителей Gulagu. net и зарубежных спецслужб.
Ранее Евгений Пригожин прокомментировал «сенсационное разоблачение» основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина✱ (физлицо, выполняющее функции иностранного агента), которое якобы может разрушить карьеру предпринимателя. По словам бизнесмена, у него нет никакой карьеры, поэтому уничтожить ее невозможно.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами