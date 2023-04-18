Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев: Власти Японии плюют на могилы граждан, убитых американцами

Заместитель председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на действия власти Японии на фоне комментариев США об атаке на Хиросиму и Нагасаки. Он считает, что правительство «плюет на могилы» погибших от ядерной бомбардировки граждан.
Политик резко отреагировал на комментарий государственного секретаря США Энтони Блинкена о событиях 1945 года. Он не стал признавать вину государства в произошедшем. Медведев назвал власти США «лживыми тварями», а также обвинил в лицемерии.
«И все это происходит в Японии. Там, где от ядерной бомбардировки погибли сотни тысяч. Стране, чье руководство по сути плюет на могилы своих соотечественников, убитых американцами», — заявил политик.
Ранее Блинкен ушел от ответа на вопрос о виновной стороне в бомбежке Хиросимы и Нагасаки. Как передает RT, он лишь высказался о последствиях удара.