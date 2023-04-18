В Италии начали готовить необычную пиццу из сверчковой муки

Использование в кулинарии сверчковой муки было одобрено Европейским союзом в этом году. По заявлению кулинарных экспертов, этот пищевой белковый продукт полезен, поэтому в будущем он будет использоваться поварами повсеместно. Хозяин пиццерии из города Болонья Клаудио Вочи решил первым опробовать новый европейский тренд — он ввел в меню своего заведения пиццу, приготовленную из муки перетертых насекомых.