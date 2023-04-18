В Италии начали готовить необычную пиццу из сверчковой муки

Ресторан в итальянской провинции Болонья ввел в меню необычное блюдо — пиццу, приготовленную их муки перетертых сверчков. По мнению хозяина заведения, угощение является настоящим изыском и прорывом в индустрии быстрого питания.
Использование в кулинарии сверчковой муки было одобрено Европейским союзом в этом году. По заявлению кулинарных экспертов, этот пищевой белковый продукт полезен, поэтому в будущем он будет использоваться поварами повсеместно. Хозяин пиццерии из города Болонья Клаудио Вочи решил первым опробовать новый европейский тренд — он ввел в меню своего заведения пиццу, приготовленную из муки перетертых насекомых.
«Мы включили в пиццу белок — это наша попытка изменить рецептуру и создать это блюдо с совершенно иным учетом ее питательной ценности. Сам факт, что мы первыми начали использовать в качестве ингредиента муку из сверчков, означает, что у нашей пиццерии есть будущее. Клиенты довольны, они знают, что не просто едят пиццу для гурманов. Они поняли, что это изысканная пицца», — поделился ресторатор.
Сверчковая мука имеет темно-серый оттенок и стоит намного дешевле цельнозерновой, которую используют итальянцы для приготовления пиццы. По словам клиентов ресторана, которые уже успели попробовать новое блюдо, на вкус оно превосходно.
«Я впервые попробовал пиццу из сверчковой муки, конечно, чисто из любопытства. Знаете, мне понравилось. Есть это довольно легко, а вкус теста превосходный», — рассказал посетитель пиццерии Марио.
Несмотря на то, что пицца пришлось по вкусу многим посетителям ресторана, более половины итальянцев выступают против употребления в пищу насекомых. Это удалось выяснить в результате опроса — всего 16% любителей фастфуда высказались За.