Мошенники обманули жительницу Каменска-Уральского почти на 1,5 млн рублей

В итоге она взяла четыре кредита в разных банках и некоторое время честно перечисляла деньги на рекомендованные счета. К тому моменту, как злоумышленники перестали выходить с ней на связь и факт мошенничества стал очевиден, женщина успела перечислить аферистам один миллион 417 тысяч рублей.