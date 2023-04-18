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Мошенники обманули жительницу Каменска-Уральского почти на 1,5 млн рублей

Общество
Мошенники обманули жительницу Каменска-Уральского почти на 1,5 млн рублей

Полиция Каменска-Уральского Свердловской области разбирается с жалобой местной жительницы на аферистов.

По словам 53-летней женщины, ей показалась привлекательной информация в интернете о возможности дополнительного заработка за счет прибыли от инвестиций. Она завела на соответствующем сайте личный кабинет, а когда с ней связался «специалист» по работе на бирже, начала послушно выполнять его рекомендации, сообщает ku66.ru.

В итоге она взяла четыре кредита в разных банках и некоторое время честно перечисляла деньги на рекомендованные счета. К тому моменту, как злоумышленники перестали выходить с ней на связь и факт мошенничества стал очевиден, женщина успела перечислить аферистам один миллион 417 тысяч рублей.
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