Мошенники обманули жительницу Каменска-Уральского почти на 1,5 млн рублей

Полиция Каменска-Уральского Свердловской области разбирается с жалобой местной жительницы на аферистов.
По словам 53-летней женщины, ей показалась привлекательной информация в интернете о возможности дополнительного заработка за счет прибыли от инвестиций. Она завела на соответствующем сайте личный кабинет, а когда с ней связался «специалист» по работе на бирже, начала послушно выполнять его рекомендации, сообщает ku66.ru.
В итоге она взяла четыре кредита в разных банках и некоторое время честно перечисляла деньги на рекомендованные счета. К тому моменту, как злоумышленники перестали выходить с ней на связь и факт мошенничества стал очевиден, женщина успела перечислить аферистам один миллион 417 тысяч рублей.