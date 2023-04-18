Правоохранители проверят инцидент с облитой кипятком девочкой на борту авиарейса Москва — Хургада

Стали известны подробности инцидента на борту самолета, следовавшего рейсом Москва — Хургада, где стюардесса облила девочку кипятком. Сотрудники правоохранительных органов проведут проверку по факту случившегося, сообщает источник ФАН.
При этом, по его словам, мать малышки не обращалась в полицию и прокуратуру. Напомним, что все случилось на борту лайнера авиакомпании Red Wings во время раздачи питания. Несмотря на полученные девочкой травмы, экипаж судна не стал осуществлять посадку для отправки пострадавшей в ожоговый центр.
Ранее сообщалось, что стюардесса вылила на малолетнюю пассажирку стакан кипятка на борту воздушного судна, следовавшего из Москвы в Хургаду. В результате юная россиянка получила два серьезных ожога. Мать ребенка отметила, что представители авиаперевозчика не принесли извинений.