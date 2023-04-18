Правоохранители проверят инцидент с облитой кипятком девочкой на борту авиарейса Москва — Хургада

При этом, по его словам, мать малышки не обращалась в полицию и прокуратуру. Напомним, что все случилось на борту лайнера авиакомпании Red Wings во время раздачи питания. Несмотря на полученные девочкой травмы, экипаж судна не стал осуществлять посадку для отправки пострадавшей в ожоговый центр.