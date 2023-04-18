Жителя Новороссийска приговорили к 2,5 года колонии за призывы к терроризму в Сети

Суд приговорил жителя Новороссийска к 2,5 года колонии общего режима за призывы к осуществлению террористической деятельности. Он выкладывал соответствующие видеоролики в Сети. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю.
В ходе разбирательства было установлено, что 29-летний мужчина был зарегистрирован в одном из мессенджеров. В августе 2022 года он записал несколько видеообращений с призывов к терроризму и разместил из в чате публичного канала. Незаконная деятельность была пресечена оперативными сотрудниками регионального управления ФСБ России.
Мужчине назначили наказание в виде 2,5 года колонии общего режима. Также суд запретил осужденному заниматься администрированием сайтов на два года.
Ранее РИАМО сообщал, что к 12 годам лишения свободы приговорили мужчину в Москве. Иностранный гражданин призывал россиян к осуществлению террористической деятельности.