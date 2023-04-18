Жителя Новороссийска приговорили к 2,5 года колонии за призывы к терроризму в Сети

В ходе разбирательства было установлено, что 29-летний мужчина был зарегистрирован в одном из мессенджеров. В августе 2022 года он записал несколько видеообращений с призывов к терроризму и разместил из в чате публичного канала. Незаконная деятельность была пресечена оперативными сотрудниками регионального управления ФСБ России.