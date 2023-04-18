Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил ДНР помощь в нормализации жизни населения

Белорусский глава Александр Лукашенко предложил Донецку помощь в нормализации жизни людей и восстановлении инфраструктуры. Свою инициативу президент озвучил в ходе встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.
Лукашенко отметил, что в условиях постоянных обстрелов людям в ДНР «тяжеловато» жить. Он спросил у Пушилина, что Белоруссия может сделать, чтобы повлиять на эту ситуацию.
«Мы готовы оказать соответствующую помощь и поддержку для того, чтобы не чужие нам люди там наконец-то перестали страдать», — заверил президент.