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Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил ДНР помощь в нормализации жизни населения

Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил ДНР помощь в нормализации жизни населения

Белорусский глава Александр Лукашенко предложил Донецку помощь в нормализации жизни людей и восстановлении инфраструктуры. Свою инициативу президент озвучил в ходе встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.

Лукашенко отметил, что в условиях постоянных обстрелов людям в ДНР «тяжеловато» жить. Он спросил у Пушилина, что Белоруссия может сделать, чтобы повлиять на эту ситуацию.

«Мы готовы оказать соответствующую помощь и поддержку для того, чтобы не чужие нам люди там наконец-то перестали страдать», — заверил президент.

Ранее появилась информация, что политики проводят встречу. RT сообщает, что информация об этом появилась в близком к пресс-службе белорусского лидера канале «Пул первого» в Telegram.
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