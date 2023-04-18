Бронемашина MRAP MaxxPro и ЗРПК M-SHORAD стран НАТО столкнулись в Германии

Бронемашина MRAP MaxxPro и самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс M-SHORAD врезались друг в друга на дороге в Германии, сообщает «Военное обозрение».
Стало известно, что альянс НАТО потерял боевую технику, которая еще не начала участвовать в боевых действиях. На немецкой дороге столкнулись американский MRAP MaxxPro и новейший самоходный ЗРПК M-SHORAD, разработанный на базе БТР Stryker A1.
Самоходный ЗРПК M-SHORAD был оснащен зенитным модулем RIwP с 30-мм автоматической пушкой ХМ914, который управлялся дистанционно. Помимо этого, на ракетно-пушечном комплексе были пулемет М240 калибра 7,62 мм и двухзарядная пусковая установка ПТУР Hellfire Longbow вместе с четырехзарядной пусковой установкой ЗУР Stringer.
Ранее стало известно, что США перебросят военную технику через территорию Эстонии для последующего ее участия в военных учениях НАТО в Финляндии. Планируется отправить целый бронетанковый общевоенный батальон с машинами Аbrams и БМП Bradley