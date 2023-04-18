Сенатор Ирина Рукавишникова заявила о разработке программ обучения интернет-грамотности для инвалидов

Людям с ограниченными возможностями не хватает удобных сайтов и обучения по использованию онлайн-технологий.
Проблему отметили в интервью с «Парламентской газетой» зампред Всероссийского общества инвалидов Евгений Бухаров и зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова. Бухаров отметил, что существует ряд проблем в этой области, так как разработчики не до конца понимают, как создать удобный сайт.
Несмотря на это, создание безбарьерной цифровой среды уже идет полным ходом. Проблемы доступности соцуслуг для людей с инвалидностью начали решать путем размещения сайтов некоммерческих организаций на структурах государственных органов, заявляют эксперты.
Совет Федерации готовит поправки, чтобы расширить перечень заболеваний, на которые будут ориентированы разработчики сайтов госорганов. Рукавишникова также сообщила о разработке отечественных образовательных программ для обучения инвалидов.
Ранее госорганы в Туле утвердили программу по интеграции инвалидов в общественность. По словам главы администрации «Доступная среда» поможет создать людям с ограниченными возможностями комфортные условия жизни.