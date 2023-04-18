Сенатор Ирина Рукавишникова заявила о разработке программ обучения интернет-грамотности для инвалидов

Проблему отметили в интервью с «Парламентской газетой» зампред Всероссийского общества инвалидов Евгений Бухаров и зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова. Бухаров отметил, что существует ряд проблем в этой области, так как разработчики не до конца понимают, как создать удобный сайт.