Врачи зафиксировали 5257 новых случаев заражения COVID-19 в России за сутки

Российские врачи зафиксировали 5257 новых случаев заражения COVID-19 за минувшие сутки. По данным медиков, 37 пациентов скончались, 8416 выздоровели и покинули лечебные учреждения, говорится на сайте стопкоронавирус.рф.
Всего с начала пандемии коронавируса в России выявили 22 776 383 случая инфицирования. За сутки в больницы попали 1240 человек с тяжелым течением COVID-19, что на 209,2% больше, чем 17 апреля.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок сообщил, что коронавирус так и не обрел статус сезонного заболевания и постепенно сходит на нет во всем мире. На такую мысль ученого натолкнул тот факт, что США собираются уже весной 2023 года распустить команду по реагированию на COVID-19, сообщала «Вечерняя Москва».