Врачи зафиксировали 5257 новых случаев заражения COVID-19 в России за сутки

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок сообщил, что коронавирус так и не обрел статус сезонного заболевания и постепенно сходит на нет во всем мире. На такую мысль ученого натолкнул тот факт, что США собираются уже весной 2023 года распустить команду по реагированию на COVID-19, сообщала «Вечерняя Москва».