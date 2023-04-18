Российские волонтеры доставили книги и игрушки в Великую Лепетиху на Херсонщине

Как сообщили корреспонденту ФАН в Гуманитарном центре в Херсонской области, российские волонтеры накануне доставили большую партию помощи в поселок, жители которого давно в ней нуждались.
По словам волонтеров, сначала участники Молодежного совета, недавно созданного в Великой Лепетихе, приехали в Гуманитарный центр с адресным списком тех жителей, которым требовалась первоочередная помощь. Это взрослая и детская одежда, игрушки, книги на русском языке, средства гигиены и многое другое.
«Мы обещали, что будем помогать жителям Херсонщины в любых обстоятельствах, и слово свое держим. Ребята из Великой Лепетихи приехали специально со списком тех вещей, которые необходимы жителям. Все эти вещи мы доставили единовременно, большой партией помощи, — рассказал депутат Госдумы, глава гуманитарной миссии Игорь Кастюкевич. — Кроме того, они были рады взять у нас свежую российскую прессу, потому что у местных жителей крайне мало информации о событиях, происходящих в стране и в регионе. Кроме того, сейчас мы помогаем жителям села решить ряд вопросов с заработной платой в местной школе. Как выяснилось, за март педагогическому коллективу зарплаты выплатили, а обслуживающему персоналу — нет. Мы разбираемся в причинах этой ситуации».
Великая Лепетиха входит в перечень населенных пунктов, которые находятся в 15-километровой зоне левобережной части Херсонской области. Эта зона регулярно обстреливается артиллерией и ракетами со стороны ВСУ. При содействии волонтеров в этом населенном пункте ранее уже выдали десятки канцелярских наборов школьникам. А с 25 апреля в Великой Лепетихе, по договоренности с местной администрацией, должен начать работу маршрут муниципального автобуса, который будет перевозить местных пассажиров до районного центра Серогозы, и обратно.
Напомним, Гуманитарный центр работает в регионе с 11 марта 2022-го. Все это время в рамках миссии волонтеры совершали выезды в деревни и села региона, также была организована работа стационарных центров в Херсоне и Геническе. За год с небольшим, продуктовую помощь получило свыше 180 тысяч человек (1,9 тысячи тонн), в том числе жители 83 сел, где было выдано более 25 тысяч гуманитарных наборов (182 тонны).
За это время медицинская помощь была оказана более чем 17-ти тысячам граждан. Также в рамках миссии в медучреждения региона было передано 20 тонн медикаментов, 3 тонны инсулина, 60 тонн физраствора и глюкозы, 40 тысяч медицинских масок. Специальными медицинскими наборами было обеспечено 52 поселковых фельдшерско-акушерских пункта на Херсонщине.