Верховный суд РФ: Унижающие чиновников высказывания попали под статью УК об оскорблении представителей власти

Таким образом, статья 319 Уголовного Кодекса РФ предусматривает преступления, которые состоят в публичном оскорблении чести и достоинства представителей власти, совершенные во время исполнения потерпевшим своих должностных обязанностей. Подобное оскорбление может вылезти на публичном высказывании в адрес потерпевшего, либо в размещенных в Сети унижающих сведений в его адрес.