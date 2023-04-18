Верховный суд РФ: Унижающие чиновников высказывания попали под статью УК об оскорблении представителей власти

Верховный суд РФ на Пленуме 18 апреля рассмотрел проект постановления «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 317, 318, 319 УК РФ» — были объяснены нюансы некоторых статей УК.
Таким образом, статья 319 Уголовного Кодекса РФ предусматривает преступления, которые состоят в публичном оскорблении чести и достоинства представителей власти, совершенные во время исполнения потерпевшим своих должностных обязанностей. Подобное оскорбление может вылезти на публичном высказывании в адрес потерпевшего, либо в размещенных в Сети унижающих сведений в его адрес.
За унижение представителя власти обвиняемый может получить штраф в размере до 40 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов. Также ему могут назначить исправительный работы до одного года по статье 319 УК РФ.
Ранее судебная коллегия Верховного суда РФ определила одно из главных условий для установки кондиционера на фасаде многоквартирного дома. Им стало разрешение от общего собрания собственников.