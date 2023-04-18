Проект заявления о недопустимости притеснения в странах Прибалтики русскоязычного населения рассмотрят в ГД

Документ будет рассмотрен на пленарном заседании Госдумы. Его авторы отмечают, что подобное отношение в Латвии, Литве и Эстонии наблюдается уже давно, власти государств поощряют национализм и нетерпимость к русским. Среди них, к примеру, преследование работников СМИ, ликвидация культурного наследия, искажение фактов истории. Также напоминают о запрете проведения «Бессмертного полка».