Проект заявления о недопустимости притеснения в странах Прибалтики русскоязычного населения рассмотрят в ГД

Депутаты Государственной думы рассмотрят проект заявления против дискриминационной политики стран Прибалтики в отношении русскоязычного населения. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.
Документ будет рассмотрен на пленарном заседании Госдумы. Его авторы отмечают, что подобное отношение в Латвии, Литве и Эстонии наблюдается уже давно, власти государств поощряют национализм и нетерпимость к русским. Среди них, к примеру, преследование работников СМИ, ликвидация культурного наследия, искажение фактов истории. Также напоминают о запрете проведения «Бессмертного полка».
Заявление предлагают направить президенту РФ Владимиру Путину и правительству страны. Авторы документа выступают против любых проявлений дискриминации в странах Прибалтики и требуют у властей европейских стран прекратить ущемлять права русскоязычного населения.
Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправку об ответственности за содействие решениям, которые противоречат российскому законодательству. Она подразумевает лишение свободы сроком до пяти лет, передает RT.