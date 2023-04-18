Bloomberg: президент Франции Эммануэль Макрон намерен предложить КНР план по диалогу России и Украины

Французский лидер Эммануэль Макрон намерен обратиться к Пекину с планом по диалогу России и Украины. Соответствующей информацией поделилось агентство Bloomberg.
Об этом стало известно 18 апреля, во вторник. Глава государства убежден, что его предложение может привести к мирным переговорам Москвы и Киева, указывается в сообщении.
«Макрон надеется переломить череду разочаровывающих дипломатических шагов, обратившись к Китаю с планом», — подчеркнули в агентстве.
Прежде стало известно, что французский президент заявил о вступлении в силу пенсионной реформы. Подробностями ранее поделился телеканал «Царьград».