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Bloomberg: президент Франции Эммануэль Макрон намерен предложить КНР план по диалогу России и Украины

Политика
Bloomberg: президент Франции Эммануэль Макрон намерен предложить КНР план по диалогу России и Украины

Французский лидер Эммануэль Макрон намерен обратиться к Пекину с планом по диалогу России и Украины. Соответствующей информацией поделилось агентство Bloomberg.

Об этом стало известно 18 апреля, во вторник. Глава государства убежден, что его предложение может привести к мирным переговорам Москвы и Киева, указывается в сообщении.

«Макрон надеется переломить череду разочаровывающих дипломатических шагов, обратившись к Китаю с планом», — подчеркнули в агентстве.

Прежде стало известно, что французский президент заявил о вступлении в силу пенсионной реформы. Подробностями ранее поделился телеканал «Царьград».
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