Сибирский пенсионер пробежал 100 марафонских дистанций без обуви

80-летний спортсмен Владимир Чудинов из Новосибирска установил необычный рекорд: пробежал босиком 100 марафонов по 42 километра каждый. На счету у пенсионера забеги по всей России.
Спортом мужчина занялся только в 41 год, когда поступил в Новосибирский колледж физкультуры и спорта, где стал тренером по спортивным играм. Свой первый большой забег он осуществил без предварительной подготовки, преодолев 42 километра в 46 лет.
Первый марафон он бежал в старых кедах. Дистанция тогда далась ему тяжело, поскольку обувь была неудобной. Но денег на кроссовки не было, поэтому спортсмен решил взять пример с эфиопского бегуна Абебе Бикилы, который пробежал всю дистанцию на олимпийском марафоне 1960 года босиком и победил.
«Так я и втянулся, и стал все эти марафоны бегать босиком», — отметил сибиряк.
С непривычки тренировки давались непросто, но Владимир не сдавался, поэтому со временем ноги привыкли к нагрузке. Бег стал частью его жизни, а постоянное участие в марафонах — любимым занятием.
«Я подумал, сколько я смогу выдержать по количеству этих марафонов. Бегал по два, по три марафона, потом и по четыре. Однажды я пробежал четыре марафона за один месяц по Уралу», — рассказал пенсионер.
Чудинов участвовал в соревнованиях летом и зимой по всей России, в том числе в Омске, Красноярске, Екатеринбурге, Новосибирске и Москве. Дистанции пролегали как по ровным, так и по скалистым местностям. В 2010 году Владимир Чудинов попал в книгу достижений спортивного объединения «Российского комитета регистрации рекордов планеты» за преодоление 85 марафонов без обуви. А к 2018 году стал участником уже 100 забегов.