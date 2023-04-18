Сибирский пенсионер пробежал 100 марафонских дистанций без обуви

Чудинов участвовал в соревнованиях летом и зимой по всей России, в том числе в Омске, Красноярске, Екатеринбурге, Новосибирске и Москве. Дистанции пролегали как по ровным, так и по скалистым местностям. В 2010 году Владимир Чудинов попал в книгу достижений спортивного объединения «Российского комитета регистрации рекордов планеты» за преодоление 85 марафонов без обуви. А к 2018 году стал участником уже 100 забегов.