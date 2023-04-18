Акция «Бессмертный полк» в 2023 году пройдет в смешанном формате

Акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет как в очном, так и онлайн-формате. Об этом сообщила председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», депутат Госдумы Ольга Занко.
По ее словам, в 2023 году мероприятия, посвященные памяти о Великой Отечественной войне, будут проходить как в Сети, так и офлайн. Занко отметила, что новый формат позволит принять участие в праздничных событиях большему количеству людей.
Ранее РИАМО сообщало, что компания «Мострансавто» примет участие в акции «Бессмертный полк». В салонах автобусов подмосковья будут размещены портреты ветеранов Великой Отечественной войны.