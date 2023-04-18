«Это не рок-н-ролл, это «Зоопарк»»: шестьдесят восемь лет назад родилась легенда русского-рока Майк Науменко

Майк Науменко скончался 27 августа 1991 года в возрасте 36 лет. Причиной смерти стало кровоизлияние в мозг. По некоторым версиям, за несколько часов до этого Науменко получил травму головы во время нападения на него во дворе его дома. Также утверждается, что это было простое ограбление. Музыкант смог подняться к себе в квартиру, где долгое время пролежал в бессознательном состоянии. Когда его обнаружили и вызвали скорую помощь, музыкант уже был мертв.