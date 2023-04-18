«Это не рок-н-ролл, это «Зоопарк»»: шестьдесят восемь лет назад родилась легенда русского-рока Майк Науменко

Шестьдесят лет сегодня исполняется со дня рождения советского рок-музыканта, лидера группы «Зоопарк» Майк Науменко. Легенда отечественного рока родился 18 апреля 1955 года.
Михаил Васильевич Науменко был единственным сыном в семье преподавателя ЛИСИ (ныне Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет) и работницей библиотеки. Семья жила в Ленинграде. Увлечение музыкой началось с прослушивания The Beatles, Чака Берри, Боба Дилана и ряда других зарубежных рок-исполнителей.
И уже в школьном возрасте Науменко пробует себя в роли автора собственных песен. Помогла в этом бабушка музыканта, которая подарила ему первую гитару. Свое известное имя «Майк» он получил в том же возрасте. Как потом вспоминала бывшая жена рокера, так его прозвала учительница английского языка.
Среди русских артистов, оказавших на Науменко влияние как на автора текстов, стал лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков (признан в России иноагентом). Долгое время Михаил играл на бас-гитаре в малоизвестных ленинградских ансамблях. В 1978 году с тем же Гребенщиковым записал акустический альбом «Все люди братья — сестры».
Свою собственную группы, которую позже назвал «Зоопарк», Науменко организовал в 1980 году. Изначально она была собрана из музыкантов, которые играли в не близких самому Майку жанрах хард-рока и хэви-метала. Однако ему удалось достигнуть с ними договоренностей и приступить к репетициям.
Дебют новой формации состоялся чуть позже на пригородной танцплощадке. В том же 1980 году «Зоопарк» были приняты в легендарный Ленинградский рок-клуб, на сцене которого весной состоялся первый концерт, целиком состоящий из песен Майка Науменко. Вплоть до 1987 года коллектив был исключительно любительским, пока не прошел тарификацию в Ленконцерте. Так началась другая глава группы — гастроли по всему СССР, став, по воспоминаниям современников «самой концертирующей группой Рок-клуба, а возможно, и страны».
Вскоре группы сокращает количество выступлений в силу усталости музыкантов и усиливающихся проблем со здоровьем самого Майка. Свою роль сыграло и его злоупотребление алкоголем. В итоге это привело к ухудшению моторики его левой руки, что усложняло игру на гитаре.
«Несмотря на успех у публики, Майк перестал получать удовлетворение от творчества. Он постоянно метался: сочинял — рвал, сочинял — рвал. Его одухотворенная, тонко чувствующая время натура явно подсказывала ему: грядут перемены в понимании духовных ценностей. Искренний патриот, Майк никак не мог понять, как можно приноровиться к переменам, которые ведут к явному развалу империи. C безжалостной четкостью я осознал тогда: Майк не принимает время, а время не принимает его», — вспоминает барабанщик команды Валерий Кирилов.
Последним появлением музыканта на сцене стало выступление на фестивале в «Юбилейном», посвященном десятилетию Ленинградского рок-клуба. Он исполнил свою песню «Пригородный блюз».
Майк Науменко скончался 27 августа 1991 года в возрасте 36 лет. Причиной смерти стало кровоизлияние в мозг. По некоторым версиям, за несколько часов до этого Науменко получил травму головы во время нападения на него во дворе его дома. Также утверждается, что это было простое ограбление. Музыкант смог подняться к себе в квартиру, где долгое время пролежал в бессознательном состоянии. Когда его обнаружили и вызвали скорую помощь, музыкант уже был мертв.
Советский рок-певец и гитарист был похоронен в своем родном городе Ленинграде на Волковском кладбище.
Творчество Майка Науменко оказало большое влияние на многих российских музыкантов, которые часто исполняли его песни. В их числе такие артисты и коллективы, как Земфира✱, «Чиж и Со», «Алиса», «Наив», «Ленинград» и другие.
Кроме музыкального наследия рокер оставил после себя несколько книг о западной музыки, переведенных им на русский язык.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами