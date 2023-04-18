Пьяный мужчина с винтовкой пытался ворваться в школу в Кемеровской области

Нетрезвый гражданин, вооруженный винтовкой «Иж-60», пытался ворваться в одну из школ в Кемеровской области. Мужчина находился под сильным воздействием алкоголя, а его пневматическое оружие не было заряжено, сообщает источник ФАН.
По имеющимся данным, все случилось около 11:00 по местному времени. Владимир В. пришел в образовательное учреждение в селе Красулино и стал угрожать вахтерше оружием. При этом внятно объяснить, что им движет и чего он хотел бы добиться, 25-летний дебошир не смог, поскольку был изрядно пьян и «буквально не мог связать двух слов», отметил источник ФАН.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, скрутили мужчину и отобрали у него винтовку. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия»). Гражданину грозит до семи лет тюрьмы.
Ранее стало известно, что вооруженный мужчина пытался проникнуть на территорию здания Минобороны в Москве. Дебошир пришел к КПП помещения на Фрунзенской набережной, стал громко кричать и махать руками, после чего был задержан, сообщало РИАМО.