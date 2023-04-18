Пьяный мужчина с винтовкой пытался ворваться в школу в Кемеровской области

По имеющимся данным, все случилось около 11:00 по местному времени. Владимир В. пришел в образовательное учреждение в селе Красулино и стал угрожать вахтерше оружием. При этом внятно объяснить, что им движет и чего он хотел бы добиться, 25-летний дебошир не смог, поскольку был изрядно пьян и «буквально не мог связать двух слов», отметил источник ФАН.