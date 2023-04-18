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Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит встречу с врио главы ДНР Денисом Пушилиным

Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит встречу с врио главы ДНР Денисом Пушилиным

Белорусский лидер Александр Лукашенко проводит встречу с врио главы ДНР Денисом Пушилиным. Президент РБ выразил желание услышать о ситуации в ДНР из первых уст.

Врио главы ДНР на встрече с Лукашенко отметил белорусское «традиционное» гостеприимство. Президент указал, что Пушилин уже «относительно хорошо» знает страну.

«Поэтому я рад, что хорошее мнение сложилось о Беларуси», — добавил Лукашенко.

Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу провел официальные переговоры с белорусским лидером. Диалог прошел 10 апреля в Минске и его основной темой выступил вопрос безопасности республики, передает БЕЛТА.
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