Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит встречу с врио главы ДНР Денисом Пушилиным

Белорусский лидер Александр Лукашенко проводит встречу с врио главы ДНР Денисом Пушилиным. Президент РБ выразил желание услышать о ситуации в ДНР из первых уст.
Врио главы ДНР на встрече с Лукашенко отметил белорусское «традиционное» гостеприимство. Президент указал, что Пушилин уже «относительно хорошо» знает страну.
«Поэтому я рад, что хорошее мнение сложилось о Беларуси», — добавил Лукашенко.
Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу провел официальные переговоры с белорусским лидером. Диалог прошел 10 апреля в Минске и его основной темой выступил вопрос безопасности республики, передает БЕЛТА.