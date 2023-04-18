Глава Евпатории Елена Демидова предупредила жителей города об учениях силовиков во вторник

Громкие звуки в Евпатории могут быть слышны в связи с плановыми учениями силовиков. С соответствующим предупреждением к жителям обратилась глава администрации города Елена Демидова.
Мероприятие будет проходить во вторник, 18 апреля, указала она в своем Telegram-канале. Гражданам необходимо сохранять спокойствие и не следует паниковать, подчеркнула мэр Евпатории.
«Сегодня будут проходить плановые учения силовых структур. Вероятнее всего, будут слышны звуки», — сообщила она.
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