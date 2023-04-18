Экономист Лобода назвал ключевое преимущество рубля перед долларом

Популярность международных платежей в национальных валютах растет не первый год - это касается и расчетов России в юанях с китайскими покупателями. Об этом в интервью ФАН заявил экономист и директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.
«Ранее было приложено очень много усилий, чтобы заинтересовать Китай и привлечь его в качестве одного из основных торгово-экономических партнеров, — заметил эксперт. — Перевести эти отношения полностью в рубли пока малореально, но можно постепенно расширять долю расчетов в рублях там, где торговые связи только выстраиваются».
Собеседник ФАН подчеркнул, что китайский юань имеет «полностью контролируемый НБК курс, поэтому расчеты в нем удобнее». В то же время, отметил он, ЦБ РФ не влияет прямым образом на курсообразование рубля, российская валюта волатильна, а потому расчеты рублями требуют тщательного хеджирования. Вероятнее всего, добавил Лобода, в настоящее время Китай не захочет прилагать дополнительные усилия, чтобы платить рублями.
«Сокращение доли доллара в масштабах мировой торговли идет очень аккуратно и постепенно: невозможно и неразумно разом сломать систему, которая работала десятилетиями. Сегодня доля доллара в мировой торговле превышает 41% и вряд ли она снизится до 35% при отсутствии экономических шоков для США, — заявил экономист. — Пока же в долларах котируются практически все биржевые товары и политические мотивы по отказу от доллару вряд ли серьезно подкреплены экономическим смыслом».
Серьезная просадка рубля к мировым валютам при стремлении делолларизации экономики просто неуместна, подчеркнул эксперт. По его словам, зарубежные партнеры «незападного мира умеют хорошо считать деньги и видят риски при использовании российской валюты во внешнеторговых операциях».
«Локально доллар США пока еще остается в пределах 80-83 рублей, евро — 89-94 рублей, юань — 11-13 рублей, — заметил собеседник ФАН. — Это очень высокие курсы и вряд ли до лета мы увидим разворот. Напомню, что к концу 2022 года суммарный вес доллара и евро в расчетах за экспортные и импортные поставки составлял чуть менее 50%, при этом доля рубля в расчетах за экспортные поставки превысила 30%. По состоянию на начало 2022 года доля доллара в международных резервах составляла 58,8% — минимальное значение за последние 27 лет».
Лобода убежден, что повысить эффективность экспортно-импортных операций можно, в том числе, при помощи запуска обращения криптовалют в России в рамках соответствующего экспериментального правового режима. В таком случае, замечает экономист, российские экспортеры-импортеры получат возможность приобрести чистую криптовалютную ликвидность для осуществления трансграничных расчетов по внешнеторговым контрактам. По мнению эксперта, это также позитивно отразится на снижении популярности использования доллара США для международных расчетов.
«Рубль остается недооцененной валютой, — считает собеседник ФАН. — Даже на фоне обострения геоэкономической напряженности доллар дороже 75 рублей выглядит очень дорогим. Не будем забывать, что Россия — это металлургическая, продовольственная и энергетическая держава. Ключевые биржевые активы в этих отраслях можно смело переводить на рубли во внешней торговле. Это поддержит рубль, население, и усилит экономическую репутацию страны».
При этом, отмечает Лобода, рубль, в отличие от доллара, обеспечен реальными рыночными активами, стоимость которых искусственно занижена, а не является «нарисованной бумажкой».
«Увлекаться юанизацией расчетов с зарубежными партнерами точно не стоит, — убежден экономист. — В идеале надо реализовать сбалансированный подход. В крупнейших экономических странах Азии доля юаня в расчетах с Китаем находится в пределах 25-35% в расчетах между странами. Этот диапазон кажется вполне оптимальным и для России».
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