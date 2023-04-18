Экономист Лобода назвал ключевое преимущество рубля перед долларом

Собеседник ФАН подчеркнул, что китайский юань имеет «полностью контролируемый НБК курс, поэтому расчеты в нем удобнее». В то же время, отметил он, ЦБ РФ не влияет прямым образом на курсообразование рубля, российская валюта волатильна, а потому расчеты рублями требуют тщательного хеджирования. Вероятнее всего, добавил Лобода, в настоящее время Китай не захочет прилагать дополнительные усилия, чтобы платить рублями.