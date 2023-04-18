Тысячи жителей Уханя приняли участие в традиционном забеге

После трехлетнего перерыва, вызванного пандемией, в китайском городе Ухань возобновили традицию ежегодного массового забега. На этот раз в нем смогли принять участие более 26 тысяч человек.
Организаторы забега серьезно позаботились о безопасности. Все сотрудники и волонтеры, находящиеся в тесном контакте с бегунами, прошли необходимое тестирование, а участников проинформировали о необходимости принять надлежащие меры против пандемии. Профессиональные спортсмены и обычные местные жители рады возобновлению ежегодной традиции.
«Уханьский марафон был приостановлен на три года. Мы ждали все это время, теперь я очень рад находиться здесь. Обязательно приму участие в забеге в следующем году», — рассказал участник марафона Ли.