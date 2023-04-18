Крымчанин получил десять лет колонии строгого режима за поджог военкомата и подготовку подрыва моста

Ранее тувинский контрактник получил пять лет колонии за самовольную поездку из зоны СВО, чтобы «отдохнуть». Он покинул зону военных действий в сентябре прошло года и самостоятельно пришел в военную комендатуру Кызыла уже в ноябре.