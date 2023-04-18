Крымчанин получил десять лет колонии строгого режима за поджог военкомата и подготовку подрыва моста

Суд приговорил крымчанина к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о поджоге военкомата в Симферополе и подготовку подрыва железнодорожного моста в Советском районе. Об этом рассказали в ФСБ.
Задержание жителя Крыма произошло летом прошлого года. У мужчины изъяли боевую гранату, телефон с фотографиями железнодорожных мостов и блокнот со схемой расположения схрона. В нем правоохранители обнаружили еще противотанковую мину и взрыватель с запалом.
Ранее тувинский контрактник получил пять лет колонии за самовольную поездку из зоны СВО, чтобы «отдохнуть». Он покинул зону военных действий в сентябре прошло года и самостоятельно пришел в военную комендатуру Кызыла уже в ноябре.