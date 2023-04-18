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Политолог Ярослав Белоусов рассказал, при каких условиях возможен госпереворот на Украине

Политика
Политолог Ярослав Белоусов рассказал, при каких условиях возможен госпереворот на Украине

Протесты на Украине могут возникнуть, если США вынудят Киев принять условия российских властей и пойти на перемирие. Об этом ФАН рассказал политолог Ярослав Белоусов.

«Я вижу только один сценарий возможных протестов на Украине — в случае, если США по серьезным причинам вынудят Киев идти на прекращение огня и российские условия перемирия. В таком случае реакция украинских националистов не заставит себя долго ждать», — сказал эксперт.
Политолог Ярослав Белоусов рассказал, при каких условиях возможен госпереворот на Украине

Политолог добавил, что подобный сценарий сегодня маловероятен, так как у Украины достаточно ресурсов для введения боевых действий, а у американского руководства хватает решимости продолжать войну.

«Сейчас же украинская власть крайне сплоченна, и условий для какого бы то ни было переворота нет от слова «совсем». Какие-либо причины менять Зеленского у американцев и европейцев отсутствуют, и с высокой долей вероятности он пробудет на своем посту вплоть до окончания СВО», — отметил Ярослав Белоусов.

По словам эксперта, даже если до окончания боевых действий что-то произойдет с президентом Украины Владимиром Зеленским, то на его месте окажется другая марионетка, которая продолжит сопротивление.

Напомним, ранее издание Politico заявило о риске нового государственного переворота на Украине после СВО. Одной из причин грядущей революции может стать авторитарные замашки Зеленского.
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