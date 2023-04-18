Политолог Ярослав Белоусов рассказал, при каких условиях возможен госпереворот на Украине

Протесты на Украине могут возникнуть, если США вынудят Киев принять условия российских властей и пойти на перемирие. Об этом ФАН рассказал политолог Ярослав Белоусов.
«Я вижу только один сценарий возможных протестов на Украине — в случае, если США по серьезным причинам вынудят Киев идти на прекращение огня и российские условия перемирия. В таком случае реакция украинских националистов не заставит себя долго ждать», — сказал эксперт.
Политолог добавил, что подобный сценарий сегодня маловероятен, так как у Украины достаточно ресурсов для введения боевых действий, а у американского руководства хватает решимости продолжать войну.
«Сейчас же украинская власть крайне сплоченна, и условий для какого бы то ни было переворота нет от слова «совсем». Какие-либо причины менять Зеленского у американцев и европейцев отсутствуют, и с высокой долей вероятности он пробудет на своем посту вплоть до окончания СВО», — отметил Ярослав Белоусов.
По словам эксперта, даже если до окончания боевых действий что-то произойдет с президентом Украины Владимиром Зеленским, то на его месте окажется другая марионетка, которая продолжит сопротивление.
Напомним, ранее издание Politico заявило о риске нового государственного переворота на Украине после СВО. Одной из причин грядущей революции может стать авторитарные замашки Зеленского.