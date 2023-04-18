Политолог Стоякин: совместные польско-украинские учебники наверняка будут жестко антироссийскими

Как заявили накануне в украинском Минобразования, Украина и Польша будут вместе совершенствовать учебники по истории и географии. Как заявил ФАН политолог, обозреватель издания «Украина.ру» Василий Стоякин, в итоге обеим сторонам придется пойти на огромные компромиссы.
Министерство образования и науки Украины сообщило о встрече украинского министра образования и науки Оксена Лисового с послом Польши Бартошем Цихоцким. «В плане улучшения содержания школьных учебников, стороны договорились о взаимодействии по совершенствованию учебников по истории и географии», — заявили в министерстве. Для этой работы создана специальная украинско-польская комиссия.
Украинский министр Оксен Лисовой также рассказал о подготовке двух совместных договоров о сотрудничестве в сфере высшего образования. А также о работе детских садов и школ Украины, где обучение проходит на польском языке. Новые договоры также будут регламентировать работу школ и детсадов с изучением украинского языка в Польше. Лисовой заявил, что эти соглашения будут подписаны в ближайшее время.
Ранее новый министр-националист Лисовой предложил серьезно сократить количество предметов в школах, ссылаясь на то, что «школьники устают и испытывают напряжение». По мнению экспертов, теперь украинцев ждут новые прекрасные «исторические открытия» и «отличные» образовательные реформы.
Как заявил ФАН политолог, обозреватель издания «Украина.ру» Василий Стоякин, новые учебники могут получиться не только антироссийскими, но и антукраинскими.
«Как ни странно, у меня по этому поводу ожидания, с одной стороны, оптимистические. Когда речь идет о согласовании учебников истории, это в любом случае означает смягчение идеологической составляющей. Причем вне зависимости от того, кем и на каких условиях они составляются. Авторам с двух сторон все равно придется искать какие-то компромиссы, а также формулировки, которые устроят обе стороны», — указал Стоякин.
Как следствие, эта работа станет очень серьезным вызовом как для украинских, так и для польских историков, указал он.
«Все понимают, что в нынешних условиях учебник истории — это, прежде всего, учебник идеологии. А в совместной истории Украины и Польши немало острых моментов, вроде Волынской резни (массовое уничтожение боевиками Украинской повстанческой армии✱ поляков на территории Волыни в 1943-м году — прим. ФАН). Поэтому составителям этих учебников придется волей-неволей искать формулировки, которые устроят и Киев, и Варшаву», — пояснил эксперт.
Впрочем, продолжил Стоякин, совсем не факт, что на выходе получится точка зрения, имеющая хоть какое-то отношение к реальной истории двух государств.
«На мой взгляд, историю как таковую подделать очень тяжело. Правда — вообще довольно трудно скрываемая вещь. Как правило, в учебниках меняется не история, а ее оценки. Но оценки тех или иных событий и персонажей с течением времени меняются в любом случае. Мы сами это неоднократно проходили на примере того же Сталина. Сначала его имя превозносилось, потом замалчивалось, затем его забивали камнями с криками «Какой негодяй!» А в последнее время идут разговоры о том, что «Сталин был не такой уж и плохой человек». Истина, как правило, находится где-то посередине, но к реальной истории СССР это все имеет мало отношения».
По мнению Стоякина, реально плохо в совместном польско-украинском проекте то, что окончательная версия будет не просто антироссийской, а полностью русофобской.
«Но от этого в нынешних обстоятельствах никуда не денешься. Более того, новый украино-польский учебник имеет все шансы стать еще и антиукраинским. Если же говорить об учебниках географии, то там наверняка будет набор диких фантазий авторов. Например, если почитать современные украинские учебники по географии, то там, конечно, уже можно умереть со смеху. В них, например, «украинский» Крым помещен в раздел «Карпаты», и все в таком духе», — заключил Василий Стоякин.
Напомним, накануне премьер-министр Польши Тадеуш Моравецкий назвал причины, по которым Запад не должен допустить поражения Украины в противостоянии с Россией. «Если мы потеряем Украину, то мы потеряем мир на десятилетия. Поражение на Украине может стать началом конца «золотого века» Запада», — сообщил Моравецкий. Ранее похожее заявление сделал президент Польши Анджей Дуда. Он сказал, что сейчас в мире начали звучать «опасные призывы» к скорейшему окончанию военных действий и прекращению помощи Украине. «Любой, кто призывает к прекращению помощи Украине, фактически действует в интересах России. На самом деле он хочет, чтобы Россия победила Украину», — заявил Дуда. По его словам, преимущество РФ над Украиной «очевидно», и без внешней помощи Киев точно проиграет. А победа России, сказал Дуда, будет «первым шагом к распространению господства РФ в восточной Европе».
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