Завкафедрой АТИ МарГУ Наталья Бурова назвала одну из причин изменения стоимости овощей

Такие издержки влияют на размер ценника на овощи, в летнее время подобных затрат нет, поэтому в этот период продукция обычно дешевеет, добавила Бурова. Это мнение подтверждают и данные Росстата, согласно которым огурцы и помидоры имеют самую низкую стоимость в сентябре и октябре, а к февралю поднимаются в цене более чем в два раза, несмотря на круглогодичное выращивание овощей в теплицах.