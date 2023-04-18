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Завкафедрой АТИ МарГУ Наталья Бурова назвала одну из причин изменения стоимости овощей

Общество
Завкафедрой АТИ МарГУ Наталья Бурова назвала одну из причин изменения стоимости овощей

Многие россияне замечают, что в течение года цена овощей заметно меняется. При этом покупатели не знают, отчего это происходит. Об одной из причин изменения цены овощей рассказала завкафедрой Аграрно-технологического института МарГУ Наталья Бурова.

По мнению специалиста, одной из причин означенного явления может быть стоимость хранения овощей, которая дешевеет и дорожает в течение года, пишет ИА «МедиаПоток». Так, в зимний период расходы на хранение растут, поскольку возникает необходимость в отоплении и в дополнительном освещении мест хранения и переработки овощей, пояснила эксперт.

Такие издержки влияют на размер ценника на овощи, в летнее время подобных затрат нет, поэтому в этот период продукция обычно дешевеет, добавила Бурова. Это мнение подтверждают и данные Росстата, согласно которым огурцы и помидоры имеют самую низкую стоимость в сентябре и октябре, а к февралю поднимаются в цене более чем в два раза, несмотря на круглогодичное выращивание овощей в теплицах.
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