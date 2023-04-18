Школьницы из России стали золотыми призерами Европейской Математической олимпиады в Словении

Участницы из Санкт-Петербурга и Москвы забрали с соревнований четыре золотые медали, сообщает Минпросвещения РФ. Олимпиада проходила в Словении с 14 по 17 апреля — места конкурсного участия организовали в Центре педагогического мастерства в Москве.
Министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил россиянок с победой и пожелал девушкам новых успехов. Он отмечает, что высокое качество математического образования в стране не раз подтверждалось на международных соревнованиях.
Девушки из Санкт-Петербурга и Москвы выполняли задания в течение двух дней. Двум участницам удалось достичь максимального результата — 42 балла.
Ранее стало известно, что жительница Тынды стала призером Всероссийской олимпиады школьников по китайскому языку. Более сотни участников со всей России приняли участие в соревнованиях в Москве.