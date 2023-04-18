Школьницы из России стали золотыми призерами Европейской Математической олимпиады в Словении

Участницы из Санкт-Петербурга и Москвы забрали с соревнований четыре золотые медали, сообщает Минпросвещения РФ. Олимпиада проходила в Словении с 14 по 17 апреля — места конкурсного участия организовали в Центре педагогического мастерства в Москве.