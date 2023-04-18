Законопроект об уголовной ответственности за продажу подросткам вейпов планируют внести в ГД в ближайшее время

Ранее RT сообщал, что в Госдуме приняли закон о повышении штрафов за продажу сигарет и вейпов несовершеннолетним. Кроме того, новый документ предполагает запрет на выпуск и обращение никотиносодержащей продукции с ароматизаторами и добавками, а также открытую выкладку и демонстрацию устройств в магазинах.