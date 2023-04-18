Организация «Сеть по защите прав женщин» заявила о 6500 случаях изнасилований в британских больницах

В отчете отмечено, что только 4,1% из 6500 преступлений, включающих групповые изнасилования и нападения на детей, были отправлены в суд — злоумышленникам предъявили обвинения. Данные отчета основываются на запросах, направленных в полицию Англии и Уэльса.