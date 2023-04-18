Организация «Сеть по защите прав женщин» заявила о 6500 случаях изнасилований в британских больницах

Основательница объединения «Сеть по защите прав женщин» Хизер Биннинг сообщила о том, что изнасилования и жестокие нападения происходят в больницах Великобритании по 33 случая в каждую неделю. Об этом подробно пишет Daily Mail.
В отчете отмечено, что только 4,1% из 6500 преступлений, включающих групповые изнасилования и нападения на детей, были отправлены в суд — злоумышленникам предъявили обвинения. Данные отчета основываются на запросах, направленных в полицию Англии и Уэльса.
По словам Биннинг, на данный момент больницы в Великобритании стали «рынком для сексуальных преступников». Она отметила, что количество преступлений, которые были зарегистрированы за последние три года, являются «только верхушкой айсберга».
Ранее комиссар по защите прав жертв преступлений Луиза Кейси написала «Независимый доклад о стандартах поведения и внутренней культуре в лондонской полиции», в котором отметила преступления сотрудников правопорядка.