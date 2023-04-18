ЮАР примет юридический саммит БРИКС в конце декабря

Претория, 18 апреля. Страны группы БРИКС проведут юридический форум в Южно-Африканской Республике в декабре 2023 года.
Информацию подтвердил председатель Комиссии по правовым вопросам современных интеграционных процессов с участием РФ Алексей Клишин. По его словам, встреча впервые пройдет в расширенном формате с привлечением других государств.
Основной темой форума станет создание механизмов взаимодействия иностранных компаний с банком БРИКС. Клишин отметил, что более точная повестка мероприятия будет известна к маю.
В 2023 году председателем группы стала Южно-Африканская Республика. Власти в Претории запланировали более 100 встреч, 20 из которых пройдут на высшем уровне.
Представители БРИКС проводят активные переговоры и со странами, не входящими в организацию. Ранее глава Международного альянса стратегических проектов (МАСП БРИКС) Лариса Зеленцова обсудила с президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадера ряд вопросов, посвященных сотрудничеству Банги с межгосударственным объединением.