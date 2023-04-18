Индус вернулся домой спустя два года после собственных похорон

Похищенный мужчина в Индии, которого родственники считали скончавшимся от коронавируса в госпитале, вернулся живым домой через два года после своей пропажи. Об этом рассказала газета The Times of India.
Мужчина, которого «похоронила» семья два года назад, вернулся живым в свою родную деревню в Индии. В больнице родственникам показали тело, но они не смогли узнать его из-за шока. Труп был сожжен.
По словам шурина мужчины, 35-летний Камлеш Патидар был похищен бандой преступников и находился в заложниках, где его накачивали психотропными веществами. Правоохранительные органы пытаются выяснить все обстоятельства произошедшего.
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