Генпрокуратура признала нежелательной в РФ деятельность норвежского экологического фонда «Беллона»

Генеральная прокуратура РФ признала работу экологического фонда Норвегии «Беллона» нежелательной на территории России. Решение принято по результатам изучения поступивших материалов.
Сообщают, что фонд помогает финансами некоммерческим организациям, которые выполняют функции иноагентов. Также организация пытает изменить законодательство РФ. «Беллона» стремится сформировать мнение общественности о несостоятельности политики РФ в природоохранной сфере.
«Установлено, что деятельность организации направлена на подрыв российской экономики, дискредитацию проводимой органами власти внутренней и внешней политики, дестабилизацию общественно-политической обстановки в стране и представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», — содержится в сообщении надзорного органа.
В Генпрокуратуре добавили, что фонд участвует в компании по дискредитации Вооруженных сил России после начала спецоперации. Решение о признании деятельности организации нежелательной направили в Министерство юстиции.
Ранее надзорный орган попросили проверить народную артистку России Аллу Пугачеву на предмет финансирования ВСУ.