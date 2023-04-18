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Старшеклассник выстрелил в знакомого из пневматического пистолета в новосибирской школе

Происшествия
Старшеклассник выстрелил в знакомого из пневматического пистолета в новосибирской школе

Учащийся одной из школ Новосибирска выстрелил в друга из пневматического пистолета. Об этом сообщает ГУ МВД по региону. Инцидент произошел в Дзержинском районе Новосибирска.

Один из учащихся выстрелил в другого из пневматического пистолета. Пострадавший школьник получил ушибы мягких тканей.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД, со стрелком провели разъяснительную беседу о недопустимости совершенных действий. Пострадавшему выдали направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы.

Уточняется, что старшеклассник произвел выстрел без злого умысла, с целью какой-то шутки. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

Ранее «Царьград» сообщал, что 16-летний ученик устроил стрельбу из пневматического оружия в Санкт-Петербурге. Подросток принес пистолет в школу в Калининском районе и ранил нескольких человек.
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