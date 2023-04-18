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Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил о вовлечении киевскими кураторами россиян в наркоторговлю

Политика
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил о вовлечении киевскими кураторами россиян в наркоторговлю

Преступные группировки, которые контролируются киевскими кураторами, вовлекают россиян в процесс распространения наркотиков. Об этом заявил глава МВД России Владимир Колокольцев.

По словам главы ведомства, силовики с Украины принимали непосредственное участие в организации подпольных лабораторий. При этом министр указал, что Россия абсолютно не приемлет легализацию легких наркотических веществ.

Ранее появилась информация, что пакет законопроектов по борьбе с пропагандой употребления наркотиков уже внесен в Госдуму. Инициатива предполагает наказание в виде двух лет лишения свободы или штрафа в размере 50 тысяч рублей.
Колокольцев Украина киев кураторы наркотики
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