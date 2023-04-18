Следователи в США рассматривают иностранный след в деле об утечке секретных данных из Пентагона

Обвиняемый в организации утечки секретных данных из Пентагона Джек Тейшейра мог быть связан с иностранными гражданами или правительствами. Об отработке американскими следователями такой версии пишет издание Politico.
По данным источника крупного СМИ, сотрудники правоохранительных органов США в настоящий момент ищут любые контакты молодого человека с иностранцами. Так стражи порядка смогут понять мотивы и цели предполагаемого слива секретных разведывательных данных в сеть, говорится в статье.
Журналисты подчеркнули, что пока нет неопровержимых доказательств наличия у американского курсанта таких связей, как и его причастности к операции иностранных спецслужб. В настоящий момент неизвестно, с кем именно общался Джек Тейшейра за пределами сервера Discord, пишет Politico.
Ранее стало известно, что обвиняемый в утечке документов в США Тейшейра имел доступ к секретным данным с 2021 года. Военнослужащий разведывательного отделения Военно-воздушных сил американской Нацгвардии начал публиковать, предположительно, секретные документы в одном из онлайн-чатов с декабря 2022 года, сообщал RT.