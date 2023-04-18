Следователи в США рассматривают иностранный след в деле об утечке секретных данных из Пентагона

Журналисты подчеркнули, что пока нет неопровержимых доказательств наличия у американского курсанта таких связей, как и его причастности к операции иностранных спецслужб. В настоящий момент неизвестно, с кем именно общался Джек Тейшейра за пределами сервера Discord, пишет Politico.