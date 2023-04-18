Глава МВД России Владимир Колокольцев: РФ категорически против легализации легких наркотиков

Об этом он сообщил 18 апреля, во вторник, в рамках 27-ого заседания объединенной коллегии МВД Союзного государства в Москве. Легализация, которую можно наблюдать во многих западных странах, пропагандирует потребление легких наркотиков среди молодежи, указал Колокольцев.