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Глава МВД России Владимир Колокольцев: РФ категорически против легализации легких наркотиков

Общество
Глава МВД России Владимир Колокольцев: РФ категорически против легализации легких наркотиков

Россия не приемлет легализацию легких наркотических веществ. Об этом с уверенностью заявил глава Министерства внутренних дел государства Владимир Колокольцев.

Об этом он сообщил 18 апреля, во вторник, в рамках 27-ого заседания объединенной коллегии МВД Союзного государства в Москве. Легализация, которую можно наблюдать во многих западных странах, пропагандирует потребление легких наркотиков среди молодежи, указал Колокольцев.

«Россия категорически не приемлет подобный подход. Мы продолжим отстаивать свою позицию на всех международных площадках», — резюмировал он.

Прежде МВД России утвердило критерии блокировки онлайн-ресурсов по изготовлению наркотиков. Подробности передает Национальная служба новостей.
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