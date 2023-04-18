Глава МВД России Владимир Колокольцев: РФ категорически против легализации легких наркотиков

Россия не приемлет легализацию легких наркотических веществ. Об этом с уверенностью заявил глава Министерства внутренних дел государства Владимир Колокольцев.
Об этом он сообщил 18 апреля, во вторник, в рамках 27-ого заседания объединенной коллегии МВД Союзного государства в Москве. Легализация, которую можно наблюдать во многих западных странах, пропагандирует потребление легких наркотиков среди молодежи, указал Колокольцев.
«Россия категорически не приемлет подобный подход. Мы продолжим отстаивать свою позицию на всех международных площадках», — резюмировал он.
Прежде МВД России утвердило критерии блокировки онлайн-ресурсов по изготовлению наркотиков. Подробности передает Национальная служба новостей.