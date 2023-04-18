Жительница Донецка погибла в результате обстрела города со стороны ВСУ

Кировский район Донецка попал под обстрел со стороны ВСУ. В результате атаки погибла женщина 1959 года. Глава города Алексей Кулемзин в личном Telegram-канале сообщил о ее смерти.
Кулемзин уточнил, что тело женщины нашли на пересечении улиц Михайловской и Ленинабадской. Также в результате обстрела пострадал мужчина 1977 года рождения. Его госпитализировали.
По информации Кулемзина, Донецк три раза попадал под атаку ВСУ с 21:00 17 апреля до 9:00 18 апреля. За это время по Кировскому району выпустили три снаряда калибром 155 мм.
Стоит отметить, что жителей города призвали отказаться от посещения кладбищ, так как на их территории не созданы безопасные условия пребывания. Глава города отметил, что в земле могут быть мины.