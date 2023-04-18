Алтайский край в международный день памятников и исторических мест напомнил о своих достопримечательностях

Это свыше 16 тысяч квадратных километров первозданных природных территорий, на которых произрастает ценная альпийская растительность и сохраняется популяция редких животных. Знаменитая Денисова пещера в Солонешенском районе в 2022 году стала кандидатом на включение в список ЮНЕСКО.