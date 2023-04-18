Алтайский край в международный день памятников и исторических мест напомнил о своих достопримечательностях

В Алтайском крае есть немало достопримечательных мест, которые имеют статус объектов всемирного культурного наследия.
Международный день памятников и исторических мест, который отмечается 18 апреля, с удовольствием отмечается в Алтайском крае. Среди 30 российских объектов, входящих в охранный список ЮНЕСКО, особое место занимают «Золотые горы Алтая», сообщает «Алтайская правда».
Это свыше 16 тысяч квадратных километров первозданных природных территорий, на которых произрастает ценная альпийская растительность и сохраняется популяция редких животных. Знаменитая Денисова пещера в Солонешенском районе в 2022 году стала кандидатом на включение в список ЮНЕСКО.