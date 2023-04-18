Стюардесса облила ребенка кипятком на рейсе из Москвы в Хургаду

Экипаж по просьбе женщины не стал осуществлять посадку лайнера для отправки пострадавшей в ожоговый центр. Когда самолет прибыл в Хургаду, ребенка срочно доставили в госпиталь и оказали необходимую помощь. Мать малышки подчеркнула, что авиакомпания даже не принесла извинений.