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Стюардесса облила ребенка кипятком на рейсе из Москвы в Хургаду

Происшествия
Стюардесса облила ребенка кипятком на рейсе из Москвы в Хургаду

Стюардесса авиакомпании Red Wings во время полета из Москвы в Хургаду облила кипятком маленькую девочку. Малышка получила два серьезных ожога, передает «РЕН ТВ» в своем Telegram-канале.

Об инциденте рассказала мать ребенка. По ее словам, стюардесса вылила стакан кипятка на девочку во время раздачи питания. Малышка испытала сильнейший болевой шок и получила два серьезных ожога.

Экипаж по просьбе женщины не стал осуществлять посадку лайнера для отправки пострадавшей в ожоговый центр. Когда самолет прибыл в Хургаду, ребенка срочно доставили в госпиталь и оказали необходимую помощь. Мать малышки подчеркнула, что авиакомпания даже не принесла извинений.

Ранее в Якутии три пассажира вертолета Ми-8 получили химические ожоги из-за протечки топлива, передает RT. Авиакомпания «Полярные авиалинии» сообщила, что причиной инцидента стало попадание топлива на пассажирские места из-за перепада температур и выхода керосина через дренаж.
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