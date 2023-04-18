Стюардесса облила ребенка кипятком на рейсе из Москвы в Хургаду

Стюардесса авиакомпании Red Wings во время полета из Москвы в Хургаду облила кипятком маленькую девочку. Малышка получила два серьезных ожога, передает «РЕН ТВ» в своем Telegram-канале.
Об инциденте рассказала мать ребенка. По ее словам, стюардесса вылила стакан кипятка на девочку во время раздачи питания. Малышка испытала сильнейший болевой шок и получила два серьезных ожога.
Экипаж по просьбе женщины не стал осуществлять посадку лайнера для отправки пострадавшей в ожоговый центр. Когда самолет прибыл в Хургаду, ребенка срочно доставили в госпиталь и оказали необходимую помощь. Мать малышки подчеркнула, что авиакомпания даже не принесла извинений.