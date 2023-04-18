Россияне могут посетить Армению, Киргизию, Белоруссию и Казахстан без загранпаспортов в 2023 году

Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия — доступны для граждан РФ, не имеющих загранпаспорта. В каждой из стран есть свои достопримечательности, а время пребывания вирируется от одного месяца до неограниченного количества дней. Кроме того, без основного документа можно отправиться в Абхазию и Южную Осетию.