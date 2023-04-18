Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Россияне могут посетить Армению, Киргизию, Белоруссию и Казахстан без загранпаспортов в 2023 году

Общество
Россияне могут посетить Армению, Киргизию, Белоруссию и Казахстан без загранпаспортов в 2023 году

Паспорт гражданина Российской Федерации позволяет выехать в 2023 году за границу в четыре страны. О доступных для посещения государствах рассказал путешественник в своем блоге на «Яндекс.Дзен».

Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия — доступны для граждан РФ, не имеющих загранпаспорта. В каждой из стран есть свои достопримечательности, а время пребывания вирируется от одного месяца до неограниченного количества дней. Кроме того, без основного документа можно отправиться в Абхазию и Южную Осетию.

Ранее психолог Марианна Абравитова рассказала о пользе путешествий для поддержки эмоционального состояния человека. Необычные впечатления образуют новые нервные связи и вытесняют негативные установки.
путешествия тур туризм россия паспорт
Военкоры ФАН