Россияне могут посетить Армению, Киргизию, Белоруссию и Казахстан без загранпаспортов в 2023 году

Паспорт гражданина Российской Федерации позволяет выехать в 2023 году за границу в четыре страны. О доступных для посещения государствах рассказал путешественник в своем блоге на «Яндекс.Дзен».
Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия — доступны для граждан РФ, не имеющих загранпаспорта. В каждой из стран есть свои достопримечательности, а время пребывания вирируется от одного месяца до неограниченного количества дней. Кроме того, без основного документа можно отправиться в Абхазию и Южную Осетию.
Ранее психолог Марианна Абравитова рассказала о пользе путешествий для поддержки эмоционального состояния человека. Необычные впечатления образуют новые нервные связи и вытесняют негативные установки.