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Пять цистерн с авиатопливом сошли с рельсов на станции «Сортировочная» в Петербурге

Происшествия
Пять цистерн с авиатопливом сошли с рельсов на станции «Сортировочная» в Петербурге

Опрокидывания вагонов и разлива топлива не произошло, сообщает «Фонтанка.ру». Сейчас на месте инцидента работают службы железной дороги.

Пять вагонов железнодорожного состава сошли с рельсов в Северной столице. Около полуночи во время выполнения маневра цистерны с авиационным топливом сошли с рельсов. Отмечается, что утечки горючего вещества не произошло.

Обстоятельства ЧП выясняются. Транспортная прокуратура проверяет исполнение правил о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее стало известно, что вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Екатеринбурге. Инцидент произошел 21 марта в 16:20 по МСК между станциями ВИЗ и Екатеринбург-Пассажирский. С рельсов сошли 13 вагонов поезда № 3358 с известняком, без опрокидывания груза.
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