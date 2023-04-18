Пять цистерн с авиатопливом сошли с рельсов на станции «Сортировочная» в Петербурге

Опрокидывания вагонов и разлива топлива не произошло, сообщает «Фонтанка.ру». Сейчас на месте инцидента работают службы железной дороги.
Пять вагонов железнодорожного состава сошли с рельсов в Северной столице. Около полуночи во время выполнения маневра цистерны с авиационным топливом сошли с рельсов. Отмечается, что утечки горючего вещества не произошло.
Обстоятельства ЧП выясняются. Транспортная прокуратура проверяет исполнение правил о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта.
Ранее стало известно, что вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Екатеринбурге. Инцидент произошел 21 марта в 16:20 по МСК между станциями ВИЗ и Екатеринбург-Пассажирский. С рельсов сошли 13 вагонов поезда № 3358 с известняком, без опрокидывания груза.