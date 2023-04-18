Приехавшие не по адресу полицейские застрелили хозяина дома в США

Санта-Фе, 18 апреля. Житель города Фармингтон в Нью-Мексико был застрелен сотрудниками полиции в своем доме после того, как копы ошиблись адресом в ходе очередного вызова.
Как сообщают местные СМИ, вечером 5 апреля в службу 911 поступило сообщение о домашнем насилии. Прибывшие на вызов офицеры постучались в дом, в котором, по их мнению, происходил инцидент.
Полицейское управление в Нью-Мексико обнародовало запись с камеры наблюдения, на которой видно, как полицейские смертельно ранили домовладельца после того, как позвонили не в тот дом.
На видео, опубликованном департаментом полиции Фармингтона, видно, как сотрудники подходят к входной двери дома, номер которого подсвечен лампочкой. Стражи порядка трижды стучат в дверь и представляются полицейскими. После этого один из них просит диспетчера подтвердить адрес и сказать человеку, позвонившему в 911, чтобы он подошел к входной двери. В сообщении диспетчер назвал номер дома, который находился через дорогу, после чего офицеры осознают ошибку и начинают отходить от двери.
Мгновение спустя владелец жилища, который был вооружен, открыл дверь, и полицейские производят несколько выстрелов, убив мужчину на месте.
Полиция сообщила, что жена хозяина дома также была вооружена и открыла огонь по сотрудникам, не зная, кто находится снаружи. В результате завязалась перестрелка, в ходе которой никто не пострадал.
«Все мы — мужчины и женщины полицейского управления Фармингтона — признаем серьезность этого инцидента. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы обеспечить более полное понимание того, что произошло», — говорится в заявлении начальника полицейского управления Фармингтона Стива Хеббе.
В настоящее время продолжается расследование обстоятельств инцидента. Трое сотрудников, причастных к этому делу, были отправлены в административный отпуск.