Приехавшие не по адресу полицейские застрелили хозяина дома в США

На видео, опубликованном департаментом полиции Фармингтона, видно, как сотрудники подходят к входной двери дома, номер которого подсвечен лампочкой. Стражи порядка трижды стучат в дверь и представляются полицейскими. После этого один из них просит диспетчера подтвердить адрес и сказать человеку, позвонившему в 911, чтобы он подошел к входной двери. В сообщении диспетчер назвал номер дома, который находился через дорогу, после чего офицеры осознают ошибку и начинают отходить от двери.