Компания «Ростех» планирует отдать артиллерийские заводы концерну «Техмаш»

По словам представителей компании «Ростех», в которую входит концерн «Уралвагонзавод», передача активов необходима для того, «чтобы все компетенции по разработке, производству, ремонту и сервисному обслуживанию артиллерии, были сконцентрированы в одном месте». УВЗ направит свое внимание на танковое производство.