Компания «Ростех» планирует отдать артиллерийские заводы концерну «Техмаш»

Компания оборонно-промышленного комплекса «Буревестник» в Нижнем Новгороде, завод военной техники «Уралтрансмаш» и машиностроительное предприятие «Завод №9» в Екатеринбурге будут переданы концерну «Техмаш» в рамках консолидации предприятий.
Как сообщает URA.RU, подобные изменения могут повлиять на активизацию «опытно-конструкторских работ», увеличение объемов производства и усиление поставок в вооруженные силы России современных образцов артиллерийских систем.
По словам представителей компании «Ростех», в которую входит концерн «Уралвагонзавод», передача активов необходима для того, «чтобы все компетенции по разработке, производству, ремонту и сервисному обслуживанию артиллерии, были сконцентрированы в одном месте». УВЗ направит свое внимание на танковое производство.
Ранее стало известно, что завод «Октава», принадлежащий корпорации «Ростех», начал производить штурмовые бронежилеты с повышенной защитой под названием «Оберег».