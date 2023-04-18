Начальника управления ЖКХ администрации Оренбурга задержали после гибели загрызенного собаками ребенка

Как отметили в пресс-службе ведомства, он задержан в качестве подозреваемого. Следствие предъявило ему обвинение по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). В суд направили ходатайство об избрании мужчине меры пресечения.