Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов сообщил о старте продаж «Москвичей» в Сочи и Крыму

Автомобили марки «Москвич» начали продаваться в Сочи и Симферополе. О старте продаж отечественных машин от легендарного производителя сообщил ТАСС заместитель мэра Москвы Сергея Собянина Максим Ликсутов.
По словам чиновника, официальным дилером в городе-курорте стала компания «Ключавто». В крымской столице — Симферополе — новые «Москвичи» можно приобрести в дилерском центре «Автодель».
Ранее стало известно, что автомобиль «Москвич‑3» появился в парке такси российской столицы. Об этом рассказал генеральный директор предприятия Дмитрий Пронин, сообщало РИАМО.