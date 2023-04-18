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Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов сообщил о старте продаж «Москвичей» в Сочи и Крыму

Общество
Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов сообщил о старте продаж «Москвичей» в Сочи и Крыму

Автомобили марки «Москвич» начали продаваться в Сочи и Симферополе. О старте продаж отечественных машин от легендарного производителя сообщил ТАСС заместитель мэра Москвы Сергея Собянина Максим Ликсутов.

По словам чиновника, официальным дилером в городе-курорте стала компания «Ключавто». В крымской столице — Симферополе — новые «Москвичи» можно приобрести в дилерском центре «Автодель».

Ранее стало известно, что автомобиль «Москвич‑3» появился в парке такси российской столицы. Об этом рассказал генеральный директор предприятия Дмитрий Пронин, сообщало РИАМО.
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