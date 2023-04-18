Число самозанятых жителей Челябинской области за год выросло на 39%

По данным ведомства, к началу апреля 2023 года в регионе официально зарегистрировано более 143 тысяч самозанятых жителей. Это почти на 40% больше показателей годичной давности. А три года назад их было менее восьми тысяч человек, сообщает УралПолит.Ru.