Число самозанятых жителей Челябинской области за год выросло на 39%

Эксперты Контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинской области оценили популярность статуса самозанятых граждан.
По данным ведомства, к началу апреля 2023 года в регионе официально зарегистрировано более 143 тысяч самозанятых жителей. Это почти на 40% больше показателей годичной давности. А три года назад их было менее восьми тысяч человек, сообщает УралПолит.Ru.
Как полагают в региональной КСП, впечатляющих рост популярности статуса самозанятых граждан можно объяснить тем, что государство сумело создать для россиян комфортные условия для ведения собственного бизнеса без регистрации юридического лица.