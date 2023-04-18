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Число самозанятых жителей Челябинской области за год выросло на 39%

Общество
Число самозанятых жителей Челябинской области за год выросло на 39%

Эксперты Контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинской области оценили популярность статуса самозанятых граждан.

По данным ведомства, к началу апреля 2023 года в регионе официально зарегистрировано более 143 тысяч самозанятых жителей. Это почти на 40% больше показателей годичной давности. А три года назад их было менее восьми тысяч человек, сообщает УралПолит.Ru.

Как полагают в региональной КСП, впечатляющих рост популярности статуса самозанятых граждан можно объяснить тем, что государство сумело создать для россиян комфортные условия для ведения собственного бизнеса без регистрации юридического лица.
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