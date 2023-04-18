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Госсекретарь США Энтони Блинкен ушел от ответа на вопрос о виновных в бомбежке Хиросимы и Нагасаки

Политика
Госсекретарь США Энтони Блинкен ушел от ответа на вопрос о виновных в бомбежке Хиросимы и Нагасаки

Вопрос о том, кто выпустил бомбы по Хиросиме и Нагасаки остался без ответа. Государственный секретарь США Энтони Блинкен ушел от него. Соответствующий вопрос был задан ему после время встречи со странами G7 в Японии.

Блинкен решил напомнить, что атака на города напоминает о «беспрецедентных разрушениях и безмерном человеческом страдании». В его речи не было упоминания роли США в событиях прошлого века.

Ранее Блинкен подтвердил атаку на американский дипкортежа в Судане. Он отметил, что в результате обстрела никто не пострадал.
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