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Автомобильная авария случилась в Северо-Западном тоннеле Москвы

Происшествия
Автомобильная авария случилась в Северо-Западном тоннеле Москвы

Две автомашины столкнулись в Северо-Западном тоннеле столицы, который ведет из Крылатского в Строгино. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Как информирует издание «Вести Подмосковья», авария с участием двух автотранспортных средств значительно ухудшила дорожную обстановку на участке магистрали, так как один из автомобилей опрокинулся. На место инцидента незамедлительно прибыли экстренные и оперативные службы столицы, рассказали в московском Дептрансе.

По имеющейся информации, в результате этого чрезвычайного происшествия на дороге пострадали два человека. В данный момент специалисты полностью восстановили движение транспорта, проезжая часть свободна, добавили в пресс-службе ведомства.
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