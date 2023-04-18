Автомобильная авария случилась в Северо-Западном тоннеле Москвы

Две автомашины столкнулись в Северо-Западном тоннеле столицы, который ведет из Крылатского в Строгино. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
Как информирует издание «Вести Подмосковья», авария с участием двух автотранспортных средств значительно ухудшила дорожную обстановку на участке магистрали, так как один из автомобилей опрокинулся. На место инцидента незамедлительно прибыли экстренные и оперативные службы столицы, рассказали в московском Дептрансе.
По имеющейся информации, в результате этого чрезвычайного происшествия на дороге пострадали два человека. В данный момент специалисты полностью восстановили движение транспорта, проезжая часть свободна, добавили в пресс-службе ведомства.