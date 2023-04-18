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Десятки участков дорог в Новосибирской области пострадали от паводков

Происшествия
Десятки участков дорог в Новосибирской области пострадали от паводков

Сотрудники территориального управления автомобильных дорог (ТУАД) Новосибирской области оценили ситуацию с весенним подтоплением автотрасс.

По данным ведомства, с начала весны в 12 районах Новосибирской области было зафиксировано уже 34 случая подтопления региональных дорого паводковыми водами. Отмечается, что дорожно-коммунальные службы стараются оперативно восстанавливать размытые половодьем дороги, сообщает sibkray.ru.

Как заверили в ТУАД, на сегодняшний день удалось обеспечить функциональную готовность всех пострадавших от паводков автотрасс. При этом сотрудники дорожного ведомства продолжают тщательно контролировать ситуацию с переливами местных дорог.
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